Гаттузо до назначения в "Наполи" отказал 18 клубам

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Гаттузо до назначения в "Наполи" отказал 18 клубам

Дженнаро Гаттузо отклонил 18 предложений перед тем, как возглавить "Наполи".

Как сообщает Calciomercato, борьбу за итальянского специалиста вели "Валенсия", "Дженоа", "Олимпиакос", "Сампдория", "Фиорентина", а также несколько московских и китайских клубов.

Ранее Гаттузо возглавлял "Милан", который покинул в мае этого года.

После 15 туров "Наполи" идет в Серии А на седьмом месте, имея в активе 21 очко.

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