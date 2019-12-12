Российские клубы пропустят плей-офф еврокубков впервые за 18 лет

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Российские клубы пропустят плей-офф еврокубков впервые за 18 лет

Российские клубы впервые за 18 лет не смогли пробиться в еврокубковую весну.

В последний раз такое случалось в сезоне 2001/02. Тогда Россию в еврокубках представляли "Спартак", "Локомотив", "Торпедо", "Анжи", "Черноморец" и "Динамо".

В нынешнем розыгрыше еврокубков "Зенит" и "Локомотив" вылетели из Лиги Чемпионов, а "Краснодар" и ЦСКА - из Лиги Европы. Также были тульский "Арсенал" и "Спартак", которые вылетели в отборочных раундах.

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Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
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