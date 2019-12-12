Российские клубы пропустят плей-офф еврокубков впервые за 18 лет

Российские клубы впервые за 18 лет не смогли пробиться в еврокубковую весну.

В последний раз такое случалось в сезоне 2001/02. Тогда Россию в еврокубках представляли "Спартак", "Локомотив", "Торпедо", "Анжи", "Черноморец" и "Динамо".

В нынешнем розыгрыше еврокубков "Зенит" и "Локомотив" вылетели из Лиги Чемпионов, а "Краснодар" и ЦСКА - из Лиги Европы. Также были тульский "Арсенал" и "Спартак", которые вылетели в отборочных раундах.

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