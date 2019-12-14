"Марсель" сыграл вничью с "Метцом"
В рамках 18-го тура французской Лиги 1 "Марсель" сыграл вничью с "Метцом".
Провансальцы идут на втором месте, отставая от ПСЖ на 4 очка.
"Метц" - "Марсель" 1:1
Голы: Нгетте, 40 - 1:0, Радонич, 70 - 1:1
"Метц": Укиджа, Сунзу, Сантонз, Юдоль, Бойе, Ангбан, Фофана, Нгетте, Маига, Траоре (Гакпа, 58), Диалло (Ньян, 76).
"Марсель": Манданда (Пеле, 31), Сакаи, Альваро Гонсалес, Камара, Сарр (Радонич, 46), Ронжье, Сансон, Пайет, Стротман (Жермен, 68), Амави, Бенедетто.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|16
|39
|2
|Марсель
|18
|35
|3
|Лилль
|18
|31
|4
|Ренн
|16
|27
|5
|Бордо
|17
|26
|6
|Нант
|17
|26
|7
|Лион
|17
|25
|8
|Сент-Этьен
|17
|25
|9
|Реймс
|16
|24
|10
|Монпелье
|18
|24
|11
|Монако
|16
|24
|12
|Анжер
|17
|24
|13
|Ницца
|17
|23
|14
|Брест
|17
|21
|15
|Страсбур
|17
|21
|16
|Дижон
|17
|16
|17
|Метц
|18
|16
|18
|Амьен
|16
|16
|19
|Ним
|16
|12
|20
|Тулуза
|17
|12