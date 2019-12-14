"Марсель" сыграл вничью с "Метцом"

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"Марсель" сыграл вничью с "Метцом"

В рамках 18-го тура французской Лиги 1 "Марсель" сыграл вничью с "Метцом".

Провансальцы идут на втором месте, отставая от ПСЖ на 4 очка.

"Метц" - "Марсель" 1:1

Голы: Нгетте, 40 - 1:0, Радонич, 70 - 1:1

"Метц": Укиджа, Сунзу, Сантонз, Юдоль, Бойе, Ангбан, Фофана, Нгетте, Маига, Траоре (Гакпа, 58), Диалло (Ньян, 76).

"Марсель": Манданда (Пеле, 31), Сакаи, Альваро Гонсалес, Камара, Сарр (Радонич, 46), Ронжье, Сансон, Пайет, Стротман (Жермен, 68), Амави, Бенедетто.  

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