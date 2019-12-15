Зидан высказался о том, что у "Барселоны" на день больше отдыха перед класико

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Зидан высказался о том, что у "Барселоны" на день больше отдыха перед класико

Наставник "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал то, что "Барселона" перед Эль Класико будет отдыхать на день больше.

"Расписание составляла Ла Лига, а не я, и нам нужно уважать их решение. Мы не можем на это повлиять. Я ошибаюсь, если считаю, что матч против "Барселоны" важнее. Важный - в воскресенье, с "Валенсией", - приводит слова Зидана Marca.

Отметим, что "Барселона" провела свой матч 14 декабря, а "Реалу" предстоит сыграть 15 декабря. Эль Класико запланировано на 18 декабря.

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