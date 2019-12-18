Анчелотти близок к назначению в "Эвертон"

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Анчелотти близок к назначению в "Эвертон"

"Эвертон" в ближайшее время объявит о назначении Карло Анчелотти на пост тренера.

По сведениям Sky Sports, Анчелотти подпишет контракт с клубом до выходных, однако официальное представление состоится 23 декабря.

Отмечается, что Анчелотти посетит игру "Эвертона" против "Арсенала" в рамках 18-го тура АПЛ.

После 17 туров "Эвертон" идет в АПЛ на 16-й позиции, имея в активе 18 очков.

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