"Барселону" оштрафовали за поведение фанатов на матче с "Реалом"
Королевская испанская футбольная федерация определилась с наказанием для "Барселоны" за поведение фанатов на игре против "Реала" (0:0).
По сведениям AS, каталонцев оштрафовали на 1500 евро за то, что во время матча на поле выбросили резиновые мячи. Отмечается, что таким образом в Каталонии устроили перфоманс против применения насилия испанской полицией в отношении протестующих.
Напомним, что это изначально класико должно было состояться в октябре, однако из-за мер безопасности матч был проведен 18 декабря.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|17
|36
|2
|Реал Мадрид
|17
|36
|3
|Севилья
|17
|31
|4
|Хетафе
|17
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|17
|27
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|17
|23
|13
|Вильярреал
|17
|22
|14
|Алавес
|17
|19
|15
|Реал Вальядолид
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|17
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10