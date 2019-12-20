"Барселону" оштрафовали за поведение фанатов на матче с "Реалом"

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"Барселону" оштрафовали за поведение фанатов на матче с "Реалом"

Королевская испанская футбольная федерация определилась с наказанием для "Барселоны" за поведение фанатов на игре против "Реала" (0:0).

По сведениям AS, каталонцев оштрафовали на 1500 евро за то, что во время матча на поле выбросили резиновые мячи. Отмечается, что таким образом в Каталонии устроили перфоманс против применения насилия испанской полицией в отношении протестующих.

Напомним, что это изначально класико должно было состояться в октябре, однако из-за мер безопасности матч был проведен 18 декабря.

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