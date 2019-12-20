Россия во второй раз кряду примет клубный чемпионат мира по пляжному футболу

Россия второй раз подряд станет хозяйкой клубного чемпионата мира по пляжному футболу.

Сообщается, что турнир будет проходить с 12 по 16 февраля 2020 года в Москве во дворце спорта "Мегаспорт".

Стоит отметить, что прошлый чемпионат мира также проходил в Москве с 27 февраля по 3 марта 2019 года.

В этом году победителем турнира стала португальская "Брага", одолевшая в финале "Спартак".

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