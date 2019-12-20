Россия во второй раз кряду примет клубный чемпионат мира по пляжному футболу
Россия второй раз подряд станет хозяйкой клубного чемпионата мира по пляжному футболу.
Сообщается, что турнир будет проходить с 12 по 16 февраля 2020 года в Москве во дворце спорта "Мегаспорт".
Стоит отметить, что прошлый чемпионат мира также проходил в Москве с 27 февраля по 3 марта 2019 года.
В этом году победителем турнира стала португальская "Брага", одолевшая в финале "Спартак".
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15