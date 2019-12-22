Месси сообщил руководству "Барселоны" свою позицию по возможной продаже Видаля
Капитан "Барселоны" Лионель Месси выступает против продажи хавбека Артуро Видаля.
По сведениям Calciomercato, аргентинец и большинство футболистов клуба не хотят расставаться с 32-летним чилийцем. Отмечается, что у Видаля в последнее время ухудшились отношения с наставником команды Эрнесто Вальверде.
Напомним, что главным претендентом на Видаля является миланский "Интер".
В этом сезоне на счету Видаля 5 голов и один ассист в 19 играх.
Читайте также: "Барселона" готова отпустить Видаля в "Интер" за 20 миллионов евро. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Аталанта" забила пять голов "Милану" в матче Серии А
-
Названы трое претендентов на звание лучшего игрока 2019 года в Африке
-
"Ливерпуль" стал первым английским клубом, оформившим международный требл! Чемпионат Мира удалось взять в режиме экономии энергии - финал это четко показал
-
"Манчестер Сити" провел один из лучших матчей в сезоне - "Лестер" справедливо должен потерять статус второй команды АПЛ
-
"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за Миранчука
Лента новостей
-
1
"Манчестер Юнайтед" проиграл последнему месту АПЛ
-
Пиоли прокомментировал разгромное поражение от "Аталанты"
-
Анчелотти назвал цели "Эвертона"
-
"Аякс" установил новый рекорд среди голландских команд
-
"Реал Сосьедад" в сверхрезультативном матче одолел "Осасуну"
-
ПСЖ хочет подписать полузащитника "Милана"
-
"Милан" проиграл с разницей в 5 мячей в чемпионате впервые за 21 год
-
Месси сообщил руководству "Барселоны" свою позицию по возможной продаже Видаля
-
Агент прокомментировал информацию о возможном переходе Алексея Миранчука в "Манчестер Юнайтед"
-
1
"Бавария" согласовала переход голкипера "Шальке"
-
1
Вандалы отбили нос и палец статуе Ибрагимовича в Мальме
-
1
"Аталанта" забила пять голов "Милану" в матче Серии А
-
"Аякс" разгромил "АДО Ден Хааг". Все семь голов в матче забили разные игроки
-
"Эспаньол" проиграл "Леганесу" и остался на последнем месте в Примере
-
В "Баварии" оценили игру команды под руководством Флика
-
Гвардиола высказался о лидерстве "Ливерпуля" в АПЛ
-
"Ювентус" согласился продать Манджукича в "Аль-Духаиль"
-
Названы трое претендентов на звание лучшего игрока 2019 года в Африке
-
Форвард "Зенита" Дриусси станцевал на дне рождения дочери
-
Диего Коста может восстановиться к матчам с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|17
|36
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Хетафе
|18
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|17
|27
|9
|Вильярреал
|18
|25
|10
|Гранада
|18
|24
|11
|Осасуна
|17
|23
|12
|Леванте
|17
|23
|13
|Бетис
|17
|23
|14
|Реал Вальядолид
|17
|19
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10