Месси сообщил руководству "Барселоны" свою позицию по возможной продаже Видаля

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Месси сообщил руководству "Барселоны" свою позицию по возможной продаже Видаля

Капитан "Барселоны" Лионель Месси выступает против продажи хавбека Артуро Видаля.

По сведениям Calciomercato, аргентинец и большинство футболистов клуба не хотят расставаться с 32-летним чилийцем. Отмечается, что у Видаля в последнее время ухудшились отношения с наставником команды Эрнесто Вальверде.

Напомним, что главным претендентом на Видаля является миланский "Интер".

В этом сезоне на счету Видаля 5 голов и один ассист в 19 играх.

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