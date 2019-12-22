Клуб Бекхэма заинтересован в экс-вратаре сборной Англии
Голкипер "Бернли" Джо Харт может перебраться в МЛС.
Как сообщает The Sun, в услугах 32-летнего вратаря заинтересован "Интер Майами", владельцем которого является Дэвид Бекхэм.
Соглашение Харта с клубом истекает ближайшим летом. Отметим, что в "Бернли" Харт резервный вратарь.
В текущем сезоне Харт принял участие всего в одной игре.
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