Клуб Бекхэма заинтересован в экс-вратаре сборной Англии

Голкипер "Бернли" Джо Харт может перебраться в МЛС.

Как сообщает The Sun, в услугах 32-летнего вратаря заинтересован "Интер Майами", владельцем которого является Дэвид Бекхэм.

Соглашение Харта с клубом истекает ближайшим летом. Отметим, что в "Бернли" Харт резервный вратарь.

В текущем сезоне Харт принял участие всего в одной игре.

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