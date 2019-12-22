Моуринью саркастически отреагировал на удаление Сон Хын Мина

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал удаление Сон Хын Мина в игре против "Челси" (0:2).

"Надеюсь, что Рюдигер быстро залечит перелом ребер. Я сразу понял, как хорошо работает VAR. Этот момент стал ключевым во всем матче. Сон ничего не сделал. Арбитру нужно было сразу зафиксировать фол и наказать Рюдигера карточкой. Тогда Сону не пришлось бы реагировать.

Арбитру и VAR нужно пересмотреть этот момент. Это странное удаление. Сон плакал, когда сломал ногу Андре Гомешу, а теперь плачет, так как сломал Рюдигеру ребра", - приводит слова Моуринью Sky Sports.

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