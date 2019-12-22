Моуринью саркастически отреагировал на удаление Сон Хын Мина

1 Теги жозе моуриньючелситоттенхэмсон хын минантонио рюдигер

Моуринью саркастически отреагировал на удаление Сон Хын Мина

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал удаление Сон Хын Мина в игре против "Челси" (0:2).

"Надеюсь, что Рюдигер быстро залечит перелом ребер. Я сразу понял, как хорошо работает VAR. Этот момент стал ключевым во всем матче. Сон ничего не сделал. Арбитру нужно было сразу зафиксировать фол и наказать Рюдигера карточкой. Тогда Сону не пришлось бы реагировать.

Арбитру и VAR нужно пересмотреть этот момент. Это странное удаление. Сон плакал, когда сломал ногу Андре Гомешу, а теперь плачет, так как сломал Рюдигеру ребра", - приводит слова Моуринью Sky Sports.

Читайте также: Дубль Виллиана принес "Челси" победу над "Тоттенхэмом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Корейцу дисквалификацию за 3 КК за год

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" может подписать Черышева

"Зенит" может подписать Черышева

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 17 49
2 Лестер Сити Лестер Сити 18 39
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 18 38
4 Челси Челси 17 29
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 18 28
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 18 27
7 Тоттенхэм Тоттенхэм 17 26
8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 18 25
9 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 18 25
10 Бернли Бернли 18 24
11 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 18 23
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 18 23
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 18 20
14 Борнмут Борнмут 18 19
15 Эвертон Эвертон 18 19
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 17 19
17 Саутгемптон Саутгемптон 18 18
18 Астон Вилла Астон Вилла 18 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 18 12
20 Уотфорд Уотфорд 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов