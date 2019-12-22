Гари Невилл прервал интервью Моуринью, реагируя на ошибку Де Хеа

Теги жозе моуриньюгари невиллдавид де хеаманчестер юнайтед

Гари Невилл прервал интервью Моуринью, реагируя на ошибку Де Хеа

В сети появилось видео с реакцией Гари Невилла на пропущенный гол в матче "Уотфорд" - "Манчестер Юнайтед" (2:0).

Sky Sports брал интервью у наставника "Тоттенхэма" Жозе Моуринью, но оно было прервано криком Невилла, который по телевизору увидел момент с голом.

Напомним, что серьезную ошибку допустил голкипер "МЮ" Давид Де Хеа, не сумевший словить мяч после удара Исмаилы Сарра.

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