Шомуродов поборется за звание лучшего игрока Азии-2019

Теги ростовэльдор шомуродов

Шомуродов поборется за звание лучшего игрока Азии-2019

Форвард "Ростова" Эльдор Шомуродов попал в число номинантов, которые поборются за звание лучшего игрока Азии-2019.

Сообщается, что на награду претендуют 24 футболиста, из которых стоит отметить новичка "Ливерпуля" Такуми Минамино, Сон Хын Мина ("Тоттенхэм") и Паулиньо ("Гуанчжоу Эвергранд").

Победитель определится путем голосования, в котором примут участия главные спортивные издания Азии.

В этом сезоне Шомуродов провел 21 матч, в котором забил 10 голов и отдал 5 ассистов.

Читайте также: "Лион" и "Севилья" поборются за нападающего "Ростова". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" потерял очки в матче с "Атлетиком" и отпустил "Барселону" вперед

"Реал" потерял очки в матче с "Атлетиком" и отпустил "Барселону" вперед

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов