Шомуродов поборется за звание лучшего игрока Азии-2019

Форвард "Ростова" Эльдор Шомуродов попал в число номинантов, которые поборются за звание лучшего игрока Азии-2019.

Сообщается, что на награду претендуют 24 футболиста, из которых стоит отметить новичка "Ливерпуля" Такуми Минамино, Сон Хын Мина ("Тоттенхэм") и Паулиньо ("Гуанчжоу Эвергранд").

Победитель определится путем голосования, в котором примут участия главные спортивные издания Азии.

В этом сезоне Шомуродов провел 21 матч, в котором забил 10 голов и отдал 5 ассистов.

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