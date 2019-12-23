Шомуродов поборется за звание лучшего игрока Азии-2019
Форвард "Ростова" Эльдор Шомуродов попал в число номинантов, которые поборются за звание лучшего игрока Азии-2019.
Сообщается, что на награду претендуют 24 футболиста, из которых стоит отметить новичка "Ливерпуля" Такуми Минамино, Сон Хын Мина ("Тоттенхэм") и Паулиньо ("Гуанчжоу Эвергранд").
Победитель определится путем голосования, в котором примут участия главные спортивные издания Азии.
В этом сезоне Шомуродов провел 21 матч, в котором забил 10 голов и отдал 5 ассистов.
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