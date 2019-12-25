"Интер" нашел альтернативу Видалю
Хавбек дортмундской "Боруссии" Юлиан Вайгль может продолжить карьеру в Серии А.
Как сообщает Sky Sport Italia, "Интер" определил 24-летнего немца как альтернативу хавбеку "Барселоны" Артуро Видалю. Ранее сообщалось, что каталонцы готовы отпустить чилийца за 20 миллионов евро, однако капитан команды Лионель Месси выступает против его продажи.
Соглашение Вайгля со "шмелями" рассчитано до лета 2021 года. В текущем сезоне на его счету один гол в 20 играх.
Читайте также: "Интер" и "Наполи" могут обменяться форвардами в зимнее трансферное окно. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Артета сформировал в "Арсенале" тренерский штаб
-
"Интер" нашел альтернативу Видалю
-
"Ювентус" форсирует подписание Паредеса
-
"Монако" хочет приобрести защитника "Барселоны"
-
Главные новости дня: 24 декабря
-
Магнуссон оценил первую часть сезона для ЦСКА
-
2
Вальверде рассказал, почему "Барселона" проиграла "Ливерпулю" в Лиге Чемпионов
-
Воспитанник "Барселоны" собирается сменить клуб
-
"Бавария" не будет покупать Сане в январе
-
1
Месси вместе с семьей снялся в милой фотосессии, посвященной Рождеству
-
Клуб Бекхэма подписал двух игроков
-
Эмери может возглавить "Монако"
-
"Реал" не будет покупать новых игроков в январе
-
Вальверде высказался о возможном уходе Видаля из "Барселоны"
-
1
Де Йонг заявил, что де Лигт может перейти в "Барселону"
-
В Марокко пожизненно дисквалифицировали арбитра, который назначил 4 пенальти в одном матче
-
2
Роналду не попал в сборную всех времен от AS. Месси и Яшин в списке
-
1
"Барселона" готова расстаться с двумя игроками в январе
-
Мариу оценил шансы Алексея Миранчука заиграть в "Ювентусе"
-
6
Крыховяк сообщил о своей свадьбе с французской моделью
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|42
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|17
|35
|5
|Аталанта
|17
|31
|6
|Кальяри
|17
|29
|7
|Парма
|17
|25
|8
|Наполи
|17
|24
|9
|Болонья
|17
|22
|10
|Торино
|17
|21
|11
|Милан
|17
|21
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Сассуоло
|17
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
|15
|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|17
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|17
|14
|19
|СПАЛ
|17
|12
|20
|Дженоа
|17
|11