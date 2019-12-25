"Интер" нашел альтернативу Видалю

Хавбек дортмундской "Боруссии" Юлиан Вайгль может продолжить карьеру в Серии А.

Как сообщает Sky Sport Italia, "Интер" определил 24-летнего немца как альтернативу хавбеку "Барселоны" Артуро Видалю. Ранее сообщалось, что каталонцы готовы отпустить чилийца за 20 миллионов евро, однако капитан команды Лионель Месси выступает против его продажи.

Соглашение Вайгля со "шмелями" рассчитано до лета 2021 года. В текущем сезоне на его счету один гол в 20 играх.

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