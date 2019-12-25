Топ-10 самых лучших матчей десятилетия по версии FourFourTwo

Теги бразилиягерманияреал мадридбарселонаманчестер сити

Топ-10 самых лучших матчей десятилетия по версии FourFourTwo

Авторитетный ресурс FourFourTwo составил рейтинг лучших матчей уходящего десятилетия.

Так, лучшей игрой был выбран полуфинал ЧМ-2014 Бразилия - Германия (1:7).

Топ-10 матчей 2010-2019 гг.

1. Бразилия - Германия - 1:7. Чемпионат мира-2014, 8 июля 2014 г.
2. "Манчестер Сити" - КПР - 3:2. АПЛ, 13 мая 2012 г.
3. "Барселона" - "Реал" - 5:0. Примера, 29 ноября 2010 г.
4. "Барселона" - ПСЖ - 6:1. Лига чемпионов, 8 марта 2017 г.
5. "Реал" - "Барселона" - 2:3. Примера, 23 апреля 2017 г.
6. "Ливерпуль" - "Боруссия" Д – 4:3. Лига Европы, 14 апреля 2016 г.
7. "Барселона" - "Челси" - 2:2. Лига чемпионов, 24 апреля 2012 г.
8. "Барселона" - "Интер" - 1:0. Лига Чемпионов, 28 апреля 2010 г.
9. "Ньюкасл" - "Арсенал" - 4:4. АПЛ, 5 февраля 2011 г.
10. "Челси" - "Тоттенхэм" - 2:2. АПЛ, 2 мая 2016 г.

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 17 49
2 Лестер Сити Лестер Сити 18 39
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 18 38
4 Челси Челси 17 29
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 18 28
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 18 27
7 Тоттенхэм Тоттенхэм 17 26
8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 18 25
9 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 18 25
10 Бернли Бернли 18 24
11 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 18 23
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 18 23
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 18 20
14 Борнмут Борнмут 18 19
15 Эвертон Эвертон 18 19
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 17 19
17 Саутгемптон Саутгемптон 18 18
18 Астон Вилла Астон Вилла 18 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 18 12
20 Уотфорд Уотфорд 18 12
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