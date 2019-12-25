Топ-10 самых лучших матчей десятилетия по версии FourFourTwo

Авторитетный ресурс FourFourTwo составил рейтинг лучших матчей уходящего десятилетия.

Так, лучшей игрой был выбран полуфинал ЧМ-2014 Бразилия - Германия (1:7).

Топ-10 матчей 2010-2019 гг.

1. Бразилия - Германия - 1:7. Чемпионат мира-2014, 8 июля 2014 г.

2. "Манчестер Сити" - КПР - 3:2. АПЛ, 13 мая 2012 г.

3. "Барселона" - "Реал" - 5:0. Примера, 29 ноября 2010 г.

4. "Барселона" - ПСЖ - 6:1. Лига чемпионов, 8 марта 2017 г.

5. "Реал" - "Барселона" - 2:3. Примера, 23 апреля 2017 г.

6. "Ливерпуль" - "Боруссия" Д – 4:3. Лига Европы, 14 апреля 2016 г.

7. "Барселона" - "Челси" - 2:2. Лига чемпионов, 24 апреля 2012 г.

8. "Барселона" - "Интер" - 1:0. Лига Чемпионов, 28 апреля 2010 г.

9. "Ньюкасл" - "Арсенал" - 4:4. АПЛ, 5 февраля 2011 г.

10. "Челси" - "Тоттенхэм" - 2:2. АПЛ, 2 мая 2016 г.

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