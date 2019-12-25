Топ-10 самых лучших матчей десятилетия по версии FourFourTwo
Авторитетный ресурс FourFourTwo составил рейтинг лучших матчей уходящего десятилетия.
Так, лучшей игрой был выбран полуфинал ЧМ-2014 Бразилия - Германия (1:7).
Топ-10 матчей 2010-2019 гг.
1. Бразилия - Германия - 1:7. Чемпионат мира-2014, 8 июля 2014 г.
2. "Манчестер Сити" - КПР - 3:2. АПЛ, 13 мая 2012 г.
3. "Барселона" - "Реал" - 5:0. Примера, 29 ноября 2010 г.
4. "Барселона" - ПСЖ - 6:1. Лига чемпионов, 8 марта 2017 г.
5. "Реал" - "Барселона" - 2:3. Примера, 23 апреля 2017 г.
6. "Ливерпуль" - "Боруссия" Д – 4:3. Лига Европы, 14 апреля 2016 г.
7. "Барселона" - "Челси" - 2:2. Лига чемпионов, 24 апреля 2012 г.
8. "Барселона" - "Интер" - 1:0. Лига Чемпионов, 28 апреля 2010 г.
9. "Ньюкасл" - "Арсенал" - 4:4. АПЛ, 5 февраля 2011 г.
10. "Челси" - "Тоттенхэм" - 2:2. АПЛ, 2 мая 2016 г.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|18
|39
|3
|Манчестер Сити
|18
|38
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Шеффилд Юнайтед
|18
|28
|6
|Вулверхэмптон
|18
|27
|7
|Тоттенхэм
|17
|26
|8
|Манчестер Юнайтед
|18
|25
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|25
|10
|Бернли
|18
|24
|11
|Арсенал Лондон
|18
|23
|12
|Кристал Пэлас
|18
|23
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|20
|14
|Борнмут
|18
|19
|15
|Эвертон
|18
|19
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|17
|Саутгемптон
|18
|18
|18
|Астон Вилла
|18
|15
|19
|Норвич Сити
|18
|12
|20
|Уотфорд
|18
|12