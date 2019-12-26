"Селтик" и "Рейнджерс" добыли победы в чемпионате Шотландии
В 20-м туре шотландской Премьер-лиги "Рейнджерс" переиграл "Килмарнок", а "Селтик" обыграл "Сент-Миррен".
"Селтик" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Рейнджерс" на 5 очков. Отметим, что в следующем туре, который состоится 29 декабря, "Селтик" и "Рейнджерс" встретятся в очном матче.
"Рейнджерс" - "Килмарнок" 1:0
Гол: Морелос, 65 - 1:0
"Сент-Миррен" - "Селтик" 1:2
Голы: МакГрегор, 22 - 0:1, Форрест, 32 - 0:2, МакФерсон, 89 - 1:2
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|19
|52
|2
|Рейнджерс
|18
|47
|3
|Мотеруэлл
|20
|37
|4
|Абердин
|20
|35
|5
|Хиберниан
|20
|25
|6
|Килмарнок
|20
|23
|7
|Ливингстон
|20
|22
|8
|Росс Каунти
|19
|20
|9
|Сент-Джонстон
|18
|19
|10
|Сент-Миррен
|20
|16
|11
|Гамильтон Академикалс
|20
|15
|12
|Харт оф Мидлотиан
|20
|12