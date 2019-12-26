"Селтик" и "Рейнджерс" добыли победы в чемпионате Шотландии

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"Селтик" и "Рейнджерс" добыли победы в чемпионате Шотландии

В 20-м туре шотландской Премьер-лиги "Рейнджерс" переиграл "Килмарнок", а "Селтик" обыграл "Сент-Миррен".

"Селтик" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Рейнджерс" на 5 очков. Отметим, что в следующем туре, который состоится 29 декабря, "Селтик" и "Рейнджерс" встретятся в очном матче.

"Рейнджерс" - "Килмарнок" 1:0

Гол: Морелос, 65 - 1:0


"Сент-Миррен" - "Селтик" 1:2

Голы: МакГрегор, 22 - 0:1, Форрест, 32 - 0:2, МакФерсон, 89 - 1:2

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1 Селтик Селтик 19 52
2 Рейнджерс Рейнджерс 18 47
3 Мотеруэлл Мотеруэлл 20 37
4 Абердин Абердин 20 35
5 Хиберниан Хиберниан 20 25
6 Килмарнок Килмарнок 20 23
7 Ливингстон Ливингстон 20 22
8 Росс Каунти Росс Каунти 19 20
9 Сент-Джонстон Сент-Джонстон 18 19
10 Сент-Миррен Сент-Миррен 20 16
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