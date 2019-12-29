Трансферная цель "Зенита" и ЦСКА перейдет в немецкий клуб

Хавбек "Штутгарта" Сантьяго Аскасибар продолжит карьеру в "Герте".

Как сообщает Sky Sport, клубы уже согласовали трансфер аргентинца за 12 миллионов евро. Ранее интерес к футболисту проявляли "Зенит" и ЦСКА.

В этом сезоне на счету Аскасибара один забитый мяч и один ассист в 15 играх.

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