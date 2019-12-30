Кассано: "80% игроков "Милана" не заслуживают быть в клубе"

Экс-игрок "Милана" Антонио Кассано рассказал, какую пользу клубу принесет возвращение Златана Ибрагимовича.

"80% игроков "Милана" не заслуживают быть в клубе. Однако с приходом Ибрагимовича они начнут работать лучше. На тренировках он заставляет вас работать усерднее, а если он заметит, что вы недорабатываете, то повысит голос. А если он повышает голос, нужно бояться", - приводит слова Кассано Sky Sports Italia.

Напомним, что "Милан" подписал со шведом контракт до конца текущего сезона с возможностью продления еще на год.

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