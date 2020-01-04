Фердинанд считает, что нынешний "Ливерпуль" еще рано сравнивать с "Манчестер Юнайтед" образца 2008 года

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд высказался о сравнениях нынешнего "Ливерпуля" с "МЮ" образца 2008 года.

"Им нужно несколько раз кряду выиграть АПЛ, прежде чем говорить о сравнении. Однако не стоит отрицать, что "Ливерпуль" находится на пути к великолепной команде", - написал Фердинанд в своем твиттере.

Напомним, что "МЮ" в 2008 году выиграл чемпионат, Лигу Чемпионов, Суперкубок Англии и клубный чемпионат мира.

В этом сезоне после 21 тура "Ливерпуль" лидирует в АПЛ, опережая ближайшего преследователя на 13 очков, при этом имея игру в запасе.

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