Защитник "Барселоны" дал согласие на переход в "Милан"

Защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо, судя по всему, продолжит карьеру в "Милане".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 20-летний француз связался со спортивным директором "россонери" и дал согласие на трансфер.

Однако "Милан" все еще не договорился с каталонским клубом о формуле трансфера. Ранее сообщалось, что это может быть аренда с правом выкупа.

В этом сезоне Тодибо принял участие в трех матчах, однако результативными действиями не отличился.

Читайте также: "Монако" хочет приобрести защитника "Барселоны". | http://soccernews.ru