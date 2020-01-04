Защитник "Барселоны" дал согласие на переход в "Милан"

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Защитник "Барселоны" дал согласие на переход в "Милан"

Защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо, судя по всему, продолжит карьеру в "Милане".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 20-летний француз связался со спортивным директором "россонери" и дал согласие на трансфер.

Однако "Милан" все еще не договорился с каталонским клубом о формуле трансфера. Ранее сообщалось, что это может быть аренда с правом выкупа.

В этом сезоне Тодибо принял участие в трех матчах, однако результативными действиями не отличился.

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