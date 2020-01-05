"Алавес" и "Бетис" поделили очки в матче Примеры

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"Алавес" и "Бетис" поделили очки в матче Примеры

В рамках 19-го тура испанской Примеры "Алавес" сыграл вничью с "Бетисом".

"Алавес" - "Бетис" 1:1

Голы: Алеиш Видаль, 14 - 1:0, Эмерсон, 55 - 1:1

"Алавес": Пачеко, Дуарте, Лагуардиа, Химо Наварро (Агиррегабириа, 69), Эли, Алеиш Видаль (Пере Понс, 81), Ману Гарсия, Вакасо (Берк, 85), Риоха, Хоселу, Лукас Перес.

"Бетис": Роблес, Бартра, Манди, Эмерсон, Морено, Каналес, Хоакин (Лайнес, 73), Фекир (Аленья, 81), Гуардадо, Феддаль, Иглесиас (Морон, 84).

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