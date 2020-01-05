"Алавес" и "Бетис" поделили очки в матче Примеры
В рамках 19-го тура испанской Примеры "Алавес" сыграл вничью с "Бетисом".
"Алавес" - "Бетис" 1:1
Голы: Алеиш Видаль, 14 - 1:0, Эмерсон, 55 - 1:1
"Алавес": Пачеко, Дуарте, Лагуардиа, Химо Наварро (Агиррегабириа, 69), Эли, Алеиш Видаль (Пере Понс, 81), Ману Гарсия, Вакасо (Берк, 85), Риоха, Хоселу, Лукас Перес.
"Бетис": Роблес, Бартра, Манди, Эмерсон, Морено, Каналес, Хоакин (Лайнес, 73), Фекир (Аленья, 81), Гуардадо, Феддаль, Иглесиас (Морон, 84).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Бетис
|19
|24
|13
|Осасуна
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Мальорка
|19
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11