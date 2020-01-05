"Марсель" в серии пенальти обыграл "Трелиссак" и вышел в следующий раунд Кубка Франции
В рамках 1/32 финала Кубка Франции "Марсель" в серии пенальти одолел "Трелиссак".
"Трелиссак" - "Марсель" 1:1, по пенальти - 2:4
Голы: Диаби, 1 - 1:0, Пайе, 20 - 1:1
"Лорьян" - "Брест" 2:1
Голы: Марво (пен), 22 - 1:0, Шарбонье, 36 - 1:1, Висса, 112 - 2:1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|42
|2
|Марсель
|18
|35
|3
|Лилль
|18
|31
|4
|Ренн
|17
|30
|5
|Нант
|18
|29
|6
|Реймс
|17
|27
|7
|Бордо
|18
|26
|8
|Лион
|18
|25
|9
|Монако
|17
|25
|10
|Анжер
|18
|25
|11
|Сент-Этьен
|18
|25
|12
|Монпелье
|18
|24
|13
|Страсбур
|18
|24
|14
|Ницца
|18
|24
|15
|Брест
|18
|22
|16
|Дижон
|18
|17
|17
|Амьен
|17
|17
|18
|Метц
|18
|16
|19
|Ним
|17
|12
|20
|Тулуза
|18
|12