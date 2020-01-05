"Марсель" в серии пенальти обыграл "Трелиссак" и вышел в следующий раунд Кубка Франции

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"Марсель" в серии пенальти обыграл "Трелиссак" и вышел в следующий раунд Кубка Франции

В рамках 1/32 финала Кубка Франции "Марсель" в серии пенальти одолел "Трелиссак".

"Трелиссак" - "Марсель" 1:1, по пенальти - 2:4

Голы: Диаби, 1 - 1:0, Пайе, 20 - 1:1


"Лорьян" - "Брест" 2:1

Голы: Марво (пен), 22 - 1:0, Шарбонье, 36 - 1:1, Висса, 112 - 2:1

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