"Оренбург" объявил о трансфере воспитанника "Барселоны"

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"Оренбург" объявил о трансфере воспитанника "Барселоны"

Нападающий "Гента" Мамаду Силла стал игроком "Оренбурга".

Детали трансфера и контракта футболиста не разглашаются.

Силла - воспитанник "Барселоны". За свою карьеру 25-летний сенегалец выступал за "Эспаньол", "Расинг", "Эйпен" и "Зюлте Варегем".

В этом сезоне Силла отыграл три матча, в которых отметился одним ассистом.

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