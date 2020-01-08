"Тоттенхэм" надеется на продажу Эриксена в январе

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"Тоттенхэм" надеется на продажу Эриксена в январе

"Тоттенхэм" все еще рассчитывает заработать на уходе хавбека Кристиана Эриксена.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "шпоры" надеются продать датчанина в зимнее трансферное окно за 20-25 миллионов евро.

Напомним, что летом 2020 года Эриксен покинет клуб на правах свободного агента.

Ранее интерес к игроку проявляли "Интер" и "Реал".

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