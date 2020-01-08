Пентеку поступило еще одно предложение из АПЛ
"Астон Вилла" хочет приобрести форварда "Милана" Кшиштофа Пентека.
Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, "львы" предлагают за 24-летнего поляка 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Пентек намерен покинуть "Милан" из-за прихода Ибрагимовича, однако игрок не собирается уходить в клуб, который по уровню ниже "россонери".
В этом сезоне на счету Пентека 4 забитых гола в 18 матчах.
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|Челси
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|Манчестер Юнайтед
|21
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|6
|Тоттенхэм
|21
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|Шеффилд Юнайтед
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|Кристал Пэлас
|21
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|Арсенал Лондон
|21
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|11
|Эвертон
|21
|25
|12
|Саутгемптон
|21
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|13
|Ньюкасл Юнайтед
|21
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|15
|Бернли
|21
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|16
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|22
|17
|Астон Вилла
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|21
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|Норвич Сити
|21
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