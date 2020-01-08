Пентеку поступило еще одно предложение из АПЛ

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Пентеку поступило еще одно предложение из АПЛ

"Астон Вилла" хочет приобрести форварда "Милана" Кшиштофа Пентека.

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, "львы" предлагают за 24-летнего поляка 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Пентек намерен покинуть "Милан" из-за прихода Ибрагимовича, однако игрок не собирается уходить в клуб, который по уровню ниже "россонери".

В этом сезоне на счету Пентека 4 забитых гола в 18 матчах.

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