"Милан" нашел альтернативы защитнику "Барселоны"

Теги миланандреас кристенсенсимон кьяержан-клер тодиботрансферы

"Милан" нашел альтернативы защитнику "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо отказался переходить в "Милан", поэтому клуб начал поиски альтернативных вариантов.

Как сообщает Football Italia, "россонери" рассматривают вариант с арендой Андреаса Кристенсена из "Челси", однако "аристократы" настаивают на полноценном трансфере.

Кроме того, "Милан" присматривается к защитнику "Аталанты" Симону Кьяеру. Речь также идет об аренде.

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