"Милан" нашел альтернативы защитнику "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо отказался переходить в "Милан", поэтому клуб начал поиски альтернативных вариантов.

Как сообщает Football Italia, "россонери" рассматривают вариант с арендой Андреаса Кристенсена из "Челси", однако "аристократы" настаивают на полноценном трансфере.

Кроме того, "Милан" присматривается к защитнику "Аталанты" Симону Кьяеру. Речь также идет об аренде.

Читайте также: ПСЖ готов заплатить 80 миллионов евро за двух игроков "Милана". | http://soccernews.ru