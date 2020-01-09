"Рубин" ведет переговоры с экс-форвардом "Манчестер Сити"
Экс-игрок "Манчестер Сити" Уилфрид Бони рассказал, что имеет предложение от "Рубина".
"Мне поступило предложение от казанского "Рубина". Я туда ни разу не приезжал. Я только играл против "Краснодара". Как я отношусь к России? Не знаю. Мой лучший друг Сейду Думбия играл в ЦСКА.
Когда мне кто-то рассказывал о России, то сразу упоминали холодную погоду. Не знаю, что я выберу Турцию или Россию. Посоветуюсь с агентом и семьей, и вместе примем решение", - приводит слова Бони The Athletic.
Последним клубом Бони был катарский "Аль-Араби". Сейчас футболист является свободным агентом.
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|Команда
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|Ростов
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|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
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|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
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|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15