"Рубин" ведет переговоры с экс-форвардом "Манчестер Сити"

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"Рубин" ведет переговоры с экс-форвардом "Манчестер Сити"

Экс-игрок "Манчестер Сити" Уилфрид Бони рассказал, что имеет предложение от "Рубина".

"Мне поступило предложение от казанского "Рубина". Я туда ни разу не приезжал. Я только играл против "Краснодара". Как я отношусь к России? Не знаю. Мой лучший друг Сейду Думбия играл в ЦСКА.

Когда мне кто-то рассказывал о России, то сразу упоминали холодную погоду. Не знаю, что я выберу Турцию или Россию. Посоветуюсь с агентом и семьей, и вместе примем решение", - приводит слова Бони The Athletic.

Последним клубом Бони был катарский "Аль-Араби". Сейчас футболист является свободным агентом.

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