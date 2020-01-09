Тренерский штаб "Динамо" пополнился отцом Кирилла Новикова
Александр Новиков, отец главного тренера "Динамо" Кирилла Новикова, вошел в тренерский штаб клуба.
"Перед заключением договора я посетил базу в Новогорске, встретил много знакомых. Такое чувство, что вернулся домой. Я воспитанник клуба. В 17 лет выступал за дубль, а в 20 лет - за основу.
Когда Кирилл пригласил меня, то я сразу же согласился. Кирилл самостоятелен и отлично разбирается в футболе. У нас одинаковое мышление, поэтому я всегда готов дать ему совет", - заявил Новиков-старший.
Отметим, что ранее Александр Новиков входил в тренерский штаб "Сочи".
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