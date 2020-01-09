Агент прояснил будущее Краневиттера в "Зените"

Эрнан Берман, агент полузащитника "Зенита" Матиаса Краневиттера, высказался о будущем своего клиента.

"Нам не поступило ни одного предложение. Возможно, Матиас останется в "Зените" до лета, однако нет уверенности.

Интерес со стороны "Америки" и "Монтеррей"? Это ложная информация", - заявил агент.

Соглашение игрока с клубом истекает летом 2021 года. В этом сезоне он принял участие в четырех матчах.

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