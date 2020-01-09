Агент прояснил будущее Краневиттера в "Зените"

Теги зенит санкт-петербургматиас краневиттер

Агент прояснил будущее Краневиттера в "Зените"

Эрнан Берман, агент полузащитника "Зенита" Матиаса Краневиттера, высказался о будущем своего клиента.

"Нам не поступило ни одного предложение. Возможно, Матиас останется в "Зените" до лета, однако нет уверенности.

Интерес со стороны "Америки" и "Монтеррей"? Это ложная информация", - заявил агент.

Соглашение игрока с клубом истекает летом 2021 года. В этом сезоне он принял участие в четырех матчах.

Читайте также: Краневиттер может покинуть "Зенит" и перейти в клуб Бекхэма. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Севилья" сделала предложение "Краснодару" по Сулейманову

"Севилья" сделала предложение "Краснодару" по Сулейманову

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов