Тихонов связывает трансфер Шкурина в ЦСКА с возможным уходом Чалова

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Тихонов связывает трансфер Шкурина в ЦСКА с возможным уходом Чалова

Экс-игрок "Спартака" Андрей Тихонов высказался о трансфере Ильи Шкурина в ЦСКА.

"ЦСКА начал омолаживать состав. Стоимость Шкурина оценивается в 750 тысяч евро. Это выгодный трансфер, тем более игрок в прошлом году забил 19 голов и отдал семь ассистов.

Наставник молодежной сборной Беларуси отмечает, что Шкурин умеет хорошо открываться и исполнять. Я надеюсь, что он сможет усилить "армейцев". Однако, возможно, его покупали для замены Федора Чалова", - заявил Тихонов.

Ранее сообщалось, что в услугах Чалова заинтересовано несколько клубов АПЛ, в том числе "Челси".

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