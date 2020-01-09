В "Чертаново" не исключают трансфера своего игрока в "Манчестер Юнайтед"

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В "Чертаново" не исключают трансфера своего игрока в "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Чертаново" Сергей Пиняев отправится в еще одну стажировку в "Манчестер Юнайтед".

"Пиняев будет находиться в расположении команд U-16, U-17, U-18. Он примет участие в двух или трех матчах, а также пройдет тестирование. Стажировка пройдет с 10 по 23 января.

Подпишет ли "МЮ" Пиняева? Может быть, после восемнадцати. Если смотреть на команду "МЮ" 2004 года, то Пиняев там один из лучших", - рассказал директор "Чертаново" Николай Ларин.

Пиняев уже находился на стажировке у "красных дьяволов" весной 2018 и в январе 2019 года. В одной из товарищеских игр Пиняев забил пять голов в ворота "Бари".

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