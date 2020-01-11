Луис Суарес перенесет операцию

"Барселона" сообщила, что форварду Луису Суаресу предстоит перенести операцию.

Как сообщает сайт клуба, операция на наружном мениске правого колена пройдет 12 января. Ожидается, что уругваец пропустит около двух недель.

Отмечается, что Суарес уже давно испытывает проблемы с коленом и в игре Суперкубка Испании против "Атлетико" (2:3) играл на обезболивающих.

В текущем сезоне на счету Суареса 14 забитых мячей и 7 ассистов в 23 играх.

Читайте также: "Барселона" рассматривала четыре кандидатуры на замену Вальверде. | http://soccernews.ru