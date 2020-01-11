Рейньер близок к переходу в "Реал"

"Реал" практически завершил трансфер вингера "Фламенго" Рейньера.

Как сообщает As, доктора "сливочных" находятся в Бразилии, где 17-летний бразилец пройдет медобследование. Официально о трансфере будет объявлено 19 января, когда Рейньеру исполнится 18 лет.

Трансфер футболиста обойдется "Реалу" в 30 миллионов евро, из них 24 миллиона заплатят "Фламенго", а 3 миллиона получат семья и агент игрока.

В минувшем сезоне Рейньер провел 15 игр, в которых забил 6 голов и отдал два ассиста.

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