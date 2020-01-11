Рейньер близок к переходу в "Реал"

Теги рейньерфламенгореал мадридтрансферы

Рейньер близок к переходу в "Реал"

"Реал" практически завершил трансфер вингера "Фламенго" Рейньера.

Как сообщает As, доктора "сливочных" находятся в Бразилии, где 17-летний бразилец пройдет медобследование. Официально о трансфере будет объявлено 19 января, когда Рейньеру исполнится 18 лет.

Трансфер футболиста обойдется "Реалу" в 30 миллионов евро, из них 24 миллиона заплатят "Фламенго", а 3 миллиона получат семья и агент игрока.

В минувшем сезоне Рейньер провел 15 игр, в которых забил 6 голов и отдал два ассиста.

Читайте также: "Реал" сомневается, что сможет найти покупателя на Бэйла. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гол Ибрагимовича помог "Милану" обыграть "Кальяри"

Гол Ибрагимовича помог "Милану" обыграть "Кальяри"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 40
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 35
4 Севилья Севилья 19 35
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 31
6 Валенсия Валенсия 19 31
7 Хетафе Хетафе 19 30
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 29
9 Вильярреал Вильярреал 19 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Леванте Леванте 19 26
12 Осасуна Осасуна 19 24
13 Бетис Бетис 19 24
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 21
15 Алавес Алавес 19 20
16 Эйбар Эйбар 19 19
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 15
18 Мальорка Мальорка 19 15
19 Леганес Леганес 19 14
20 Эспаньол Эспаньол 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов