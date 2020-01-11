Алькасер намерен вернуться в Испанию
Форвард дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер близок к уходу из клуба.
По сведениям Sport Bild, 26-летний футболист намерен вернуться в Испанию уже в зимнее трансферное окно. Отмечается, что в услугах форварда заинтересована "Севилья".
Напомним, что Алькасер решил покинуть "Боруссию" после того, как клуб приобрел Эрлинга Холанда.
В этом сезоне Алькасер принял участие в 15 матчах, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.
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|2
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|17
|35
|3
|Бавария Мюнхен
|17
|33
|4
|Боруссия Дортмунд
|17
|30
|5
|Шальке
|17
|30
|6
|Байер Леверкузен
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|Хоффенхайм
|17
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|Вольфсбург
|17
|24
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|Аугсбург
|17
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|Унион Берлин
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|Герта
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|Майнц 05
|17
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|Кельн
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|Фортуна Дюссельдорф
|17
|15
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|Вердер Бремен
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