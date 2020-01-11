Алькасер намерен вернуться в Испанию

Форвард дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер близок к уходу из клуба.

По сведениям Sport Bild, 26-летний футболист намерен вернуться в Испанию уже в зимнее трансферное окно. Отмечается, что в услугах форварда заинтересована "Севилья".

Напомним, что Алькасер решил покинуть "Боруссию" после того, как клуб приобрел Эрлинга Холанда.

В этом сезоне Алькасер принял участие в 15 матчах, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.

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