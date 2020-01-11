"Лацио" переиграл "Наполи" в матче Серии А

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"Лацио" переиграл "Наполи" в матче Серии А

В рамках 19-го тура итальянской Серии А "Лацио" одержал победу над "Наполи".

"Лацио" по-прежнему занимает третье место, а "Наполи" - девятое.

"Лацио" - "Наполи" 1:0

Гол: Иммобиле, 82 - 1:0

"Лацио": Стракоша, Раду, Луис Фелипе, Ачерби, Лаццари, Лейва (Бериша, 81), Лулич, Луис Альберто (Хони Родригес, 90), Милинкович-Савич, Иммобиле, Кайседо (Катальди, 64).

"Наполи": Оспина, Манолас, Мариу Руй, Хюсай, Ди Лоренцо, Зелиньски, Фабиан Руис, Инсинье (Лосано, 90), Аллан (Льоренте, 84), Кальехон (Элмаз, 88), Милик.

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