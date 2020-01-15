Хавбек "Зенита" Краневиттер может перебраться в Мексику

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Хавбек "Зенита" Краневиттер может перебраться в Мексику

Хавбек "Зенита" Матиас Краневиттер попал в сферу интересов мексиканского "Монтеррея".

"Монтеррей" интересуется Краневиттером. Переговоры уже ведутся, сделка может быть оформлена в пятницу", - заявил журналист TUDN Диего Медина.

Напомним, что 26-летний аргентинец пропускает первый сбор "Зенита". Соглашение футболиста с клубом истекает летом 2021 года.

В этом сезоне Краневиттер принял участие в четырех матчах во всех турнирах.

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