"Фиорентина" выбила "Аталанту" из Кубка Италии

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"Фиорентина" выбила "Аталанту" из Кубка Италии

В рамках 1/8 финала Кубка Италии "Фиорентина" обыграла "Аталанту" и вышла в следующий раунд турнира.

"Фиорентина" - "Аталанта" 2:1

Голы: Кутроне, 11 - 1:0, Иличич, 67 - 1:1, Лирола, 84 - 2:1

"Фиорентина": Терраччано, Лирола, Чеккерини, Миленкович, Далберт, Пульгар, Бенасси, Кастровилли, Пеццелья, Кутроне (Касерес, 73), Влахович (Кьеза, 88).

"Аталанта": Голлини, Госенс, Масьелло (Гомес, 57), Гимшити, Хатебур, Малиновский, де Рон, Пашалич, Фройлер (Иличич, 46), Кальдара (Паломино, 77), Муриэль.

Предупреждения: Кальдара (34), Пеццелья (45), Гимшити (50), Далберт (81).

Удаление: Пеццелья (70).

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