"Фиорентина" выбила "Аталанту" из Кубка Италии
В рамках 1/8 финала Кубка Италии "Фиорентина" обыграла "Аталанту" и вышла в следующий раунд турнира.
"Фиорентина" - "Аталанта" 2:1
Голы: Кутроне, 11 - 1:0, Иличич, 67 - 1:1, Лирола, 84 - 2:1
"Фиорентина": Терраччано, Лирола, Чеккерини, Миленкович, Далберт, Пульгар, Бенасси, Кастровилли, Пеццелья, Кутроне (Касерес, 73), Влахович (Кьеза, 88).
"Аталанта": Голлини, Госенс, Масьелло (Гомес, 57), Гимшити, Хатебур, Малиновский, де Рон, Пашалич, Фройлер (Иличич, 46), Кальдара (Паломино, 77), Муриэль.
Предупреждения: Кальдара (34), Пеццелья (45), Гимшити (50), Далберт (81).
Удаление: Пеццелья (70).
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
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|Интер Милан
|19
|46
|3
|Лацио
|18
|42
|4
|Аталанта
|19
|35
|5
|Рома
|19
|35
|6
|Кальяри
|19
|29
|7
|Парма
|19
|28
|8
|Торино
|19
|27
|9
|Хеллас Верона
|18
|25
|10
|Милан
|19
|25
|11
|Наполи
|19
|24
|12
|Удинезе
|19
|24
|13
|Болонья
|19
|23
|14
|Фиорентина
|19
|21
|15
|Сассуоло
|19
|19
|16
|Сампдория
|19
|19
|17
|Лечче
|19
|15
|18
|Дженоа
|19
|14
|19
|Брешия
|19
|14
|20
|СПАЛ
|19
|12