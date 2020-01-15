ЦСКА выиграл борьбу за Соболева

ЦСКА близок к покупке форварда "Крыльев Советов" Александра Соболева.

Сообщается, что стороны близки к заключению контракта. Вероятность сделки оценивается в 99,9 процента.

Напомним, что Соболев не отправился с командой на первый сбор. Ранее интерес к игроку также проявляло "Динамо".

В текущем сезоне на счету Соболева 10 забитых мячей и 3 ассиста в 19 играх.

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