"Аль-Садд" Хави стал победителем Кубка наследного принца Катара

"Аль-Садд" под руководством экс-игрока "Барселоны" Хави выиграл Кубок наследного принца Катара.

В финальном матче подопечные испанца обыграли "Аль Духаиль" со счетом 4:0.

Отметим, что этот трофей стал вторым для Хави в его тренерской карьере. Ранее его клуб завоевал Кубок шейха Яссима.

В чемпионате Катара "Аль-Садд" идет на третьем месте, отставая от лидера на 9 очков.

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