"Аль-Садд" Хави стал победителем Кубка наследного принца Катара
"Аль-Садд" под руководством экс-игрока "Барселоны" Хави выиграл Кубок наследного принца Катара.
В финальном матче подопечные испанца обыграли "Аль Духаиль" со счетом 4:0.
Отметим, что этот трофей стал вторым для Хави в его тренерской карьере. Ранее его клуб завоевал Кубок шейха Яссима.
В чемпионате Катара "Аль-Садд" идет на третьем месте, отставая от лидера на 9 очков.
Читайте также: Хави рассказал, почему отказал "Барселоне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Исламхан присоединился к "Зениту" в Катаре
-
"Манчестер Юнайтед" договорился о трансфере хавбека "Спортинга"
-
Мохамед Зидан: "Клопп говорил, что я был в сто раз лучше Салаха"
-
Соболеву поступило предложение из АПЛ, однако у него проблемы с оформлением визы
-
"Аль-Садд" Хави стал победителем Кубка наследного принца Катара
-
Гендиректор "Зенита" опроверг уход Краневиттера в "Монтеррей"
-
1
Чемпионат Кипра приостановлен из-за покушения на жизнь арбитра
-
Форвард "Динамо" Филипп рассказал о сильных и слабых сторонах РПЛ
-
Гвардиола высказался о вечеринке футболистов "Манчестер Сити" с моделями
-
Вернер признан лучшим игроком Бундеслиги в декабре
-
2
Источник: "Каждый клуб РПЛ будет платить за VAR 11 миллионов рублей в год"
-
Сульшер оценил шансы Рэшфорда сыграть с "Ливерпулем"
-
Сборная России потроллила Жиркова
-
"Монако" избавился от 37-летнего Налдо
-
Дзюба стал человеком 2018 года по версии GQ из-за отказа другого игрока
-
1
Фигурантами скандала со ставками в ПФЛ стали футболисты "Машук-КМВ", с двумя из них уже расстались
-
Украинский клуб расторг контракт с игроком за посещение России
-
Гендиректор "Зенита" подтвердил, что Исламхан находится на просмотре в клубе
-
Зидан прокомментировал увольнение Вальверде из "Барселоны"
-
1
Трансфер Соболева в ЦСКА под угрозой срыва