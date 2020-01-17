Соболеву поступило предложение из АПЛ, однако у него проблемы с оформлением визы

Теги крылья советовалександр соболев

Соболеву поступило предложение из АПЛ, однако у него проблемы с оформлением визы

Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев имеет на руках предложение от клуба АПЛ.

Как сообщает Sport24, переезд 22-летнего игрока в Англию под угрозой срыва, так как у него возникли проблемы при оформлении визы.

Согласно правилам АПЛ, легионер для получения рабочей визы должен сыграть в 75 процентах игр своей сборной за последние два года, если его национальная команда находится в рейтинге ФИФА с 31-го по 50-е место.

Отметим, что Россия идет в рейтинге на 37-й позиции. Соболева вызывали в сборную в октябре 2019 года, однако он не смог сыграть из-за травмы.

В этом сезоне на счету Соболева 10 голов и 3 ассиста в 19 играх.

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