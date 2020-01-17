"Реал" интересуется тремя футболистами "Аякса"

Теги реал мадридаяксдонни ван де бекдавид нересхаким зиеш

"Реал" интересуется тремя футболистами "Аякса"

"Реал" присматривается сразу к трем футболистам "Аякса".

Как сообщает Marca, в сферу интересов мадридского клуба входят Донни ван де Бек, Хаким Зиеш и Давид Нерес.

Отмечается, что "Реал" сделает выбор из футболистов следующим летом. Клуб готов потратить около 100 миллионов евро.

После 19 туров "Реал" идет в Примере на втором месте, уступая "Барселоне" по дополнительным показателям.

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