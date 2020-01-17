"Локомотив" заинтересовался хавбеком "Бешикташа"

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"Локомотив" заинтересовался хавбеком "Бешикташа"

Хавбек "Бешикташа" Джермейн Ленс может перебраться в "Локомотив".

Как сообщает Fotomac, 32-летний голландец не хочет покидать команду, однако турецкий клуб заинтересован в продаже футболиста.

В текущем сезоне на счету Ленса две голевые передачи в 16 играх.

После 19 туров "Локомотив" идет в РПЛ на пятом месте, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 очков.

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