"Локомотив" заинтересовался хавбеком "Бешикташа"
Хавбек "Бешикташа" Джермейн Ленс может перебраться в "Локомотив".
Как сообщает Fotomac, 32-летний голландец не хочет покидать команду, однако турецкий клуб заинтересован в продаже футболиста.
В текущем сезоне на счету Ленса две голевые передачи в 16 играх.
После 19 туров "Локомотив" идет в РПЛ на пятом месте, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 очков.
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Источник: "Каждый клуб РПЛ будет платить за VAR 11 миллионов рублей в год"
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
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|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15