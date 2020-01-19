Почеттино присутствовал на матче между "Реалом" и "Севильей"

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Почеттино присутствовал на матче между "Реалом" и "Севильей"

Экс-тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино посетил игру Примеры "Реал" - "Севилья" (2:1).

"Отличная игра. Каземиро выглядел великолепно. Хорошая победа для "Реала", - приводит слова Почеттино AS.

Напомним, что аргентинец покинул "Тоттенхэм" в ноябре 2019 года и с тех пор находится без работы.

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