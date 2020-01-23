"Локомотив" проиграл хорватскому клубу на сборе в Испании

В рамках товарищеской игры "Локомотив" проиграл хорватскому "Осиеку".

"Локомотив" - "Осиек" 0:2

Голы: Грезда, 17 - 0:1, Марич, 35 - 0:2

Напомним, что в первом матче на сборе в Испании "железнодорожники" сыграли вничью с румынским "Стяуа" (3:3).

"Локомотив" также ожидает еще одна игра с южнокорейским "Чонбук Моторс".

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