"Локомотив" проиграл хорватскому клубу на сборе в Испании
В рамках товарищеской игры "Локомотив" проиграл хорватскому "Осиеку".
"Локомотив" - "Осиек" 0:2
Голы: Грезда, 17 - 0:1, Марич, 35 - 0:2
Напомним, что в первом матче на сборе в Испании "железнодорожники" сыграли вничью с румынским "Стяуа" (3:3).
"Локомотив" также ожидает еще одна игра с южнокорейским "Чонбук Моторс".
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