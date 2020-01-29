Пентек близок к переходу в "Герту"

"Герта" согласовала трансфер форварда "Милана" Кшиштофа Пентека.

Как сообщает Sky Sport Italia, трансфер 24-летнего поляка обойдется немецкому клубу в 27 миллионов евро. В скором времени футболист отправится в Германию для заключения соглашения.

В этом сезоне Пентек провел 20 игр, в которых забил пять голов и отдал один ассист.

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