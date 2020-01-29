Пентек близок к переходу в "Герту"
"Герта" согласовала трансфер форварда "Милана" Кшиштофа Пентека.
Как сообщает Sky Sport Italia, трансфер 24-летнего поляка обойдется немецкому клубу в 27 миллионов евро. В скором времени футболист отправится в Германию для заключения соглашения.
В этом сезоне Пентек провел 20 игр, в которых забил пять голов и отдал один ассист.
Читайте также: "Тоттенхэм" и "Милан" могут обменяться игроками до конца января. | http://soccernews.ru
главное
-
"Манчестер Юнайтед" купил Бруну Фернандеша
-
Роналду - первый человек в мире, который преодолел отметку в 200 миллионов подписчиков в Instagram
-
Сотрудник Black Star требовал крупную сумму у Смолова за участие в рекламе вместе с Месси
-
"Арсенал" объявил о переходе испанского защитника
-
Сможет ли "РБ Лейпциг" стать чемпионом Германии? У команды Нагельсманна не все хорошо, однако шансы в борьбе с "Баварией" есть!
Лента новостей
-
Пентек близок к переходу в "Герту"
-
"Эвертон" отклонил 100-миллионное предложение "Барселоны" по своему игроку
-
Появились новые детали касательно иска "Локомотива" к Геркусу
-
Футболисты "Баварии" подрались на тренировке
-
"Манчестер Юнайтед" купил Бруну Фернандеша
-
"Вест Хэм" объявил о переходе трансферной цели "Спартака"
-
1
Роналду - первый человек в мире, который преодолел отметку в 200 миллионов подписчиков в Instagram
-
"Крепись, молодежь". ЦСКА креативно сообщил о прибытии Березуцких на сбор в Испанию
-
"Барселона" нацелилась на форварда "Сассуоло"
-
Депутат Госдумы - о Кокорине: "Путь спасибо скажет "Зениту"
-
В "Ювентусе" решили не расставаться с Бернардески
-
Зидан отказаться от варианта с трансфером Погба
-
Сотрудник Black Star требовал крупную сумму у Смолова за участие в рекламе вместе с Месси
-
"Вест Хэм" готов заплатить крупную сумму за хавбека сборной Уругвая
-
"Уэска" усилилась воспитанником "Барселоны"
-
Де Росси изменил внешность, чтобы побывать на фанатской трибуне во время матча "Рома" - "Лацио"
-
"Челси" может купить Мертенса до закрытия трансферного окна
-
Эриксен обратился к фанатам "Тоттенхэм" после перехода в "Интер"
-
"Боруссия" Дортмунд не смогла купить Джана из-за "Барселоны" и "Валенсии"
-
"Арсенал" объявил о переходе испанского защитника
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|19
|40
|2
|Бавария Мюнхен
|19
|39
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|19
|38
|4
|Боруссия Дортмунд
|19
|36
|5
|Байер Леверкузен
|19
|34
|6
|Шальке
|19
|33
|7
|Хоффенхайм
|19
|30
|8
|Фрайбург
|19
|29
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|19
|24
|10
|Вольфсбург
|19
|24
|11
|Унион Берлин
|19
|23
|12
|Аугсбург
|19
|23
|13
|Герта
|19
|22
|14
|Кельн
|19
|20
|15
|Майнц 05
|19
|18
|16
|Вердер Бремен
|19
|17
|17
|Падерборн
|19
|15
|18
|Фортуна Дюссельдорф
|19
|15