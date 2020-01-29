"Спартак" договорился об аренде Соболева

Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев продолжит карьеру в "Спартаке".

По сведениям "Спорт-Экспресс", "красно-белые" договорились об аренде футболиста с правом выкупа. Сумма возможного выкупа неизвестна.

Напомним, что ранее интерес к игроку проявляли "Динамо", ЦСКА и несколько клубов АПЛ.

В текущем сезоне на счету Соболева 10 голов и 3 ассиста в 19 матчах.

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