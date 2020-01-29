"Спартак" договорился об аренде Соболева

Теги спартак москваалександр соболевкрылья советовтрансферы

"Спартак" договорился об аренде Соболева

Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев продолжит карьеру в "Спартаке".

По сведениям "Спорт-Экспресс", "красно-белые" договорились об аренде футболиста с правом выкупа. Сумма возможного выкупа неизвестна.

Напомним, что ранее интерес к игроку проявляли "Динамо", ЦСКА и несколько клубов АПЛ.

В текущем сезоне на счету Соболева 10 голов и 3 ассиста в 19 матчах.

Читайте также: "Спартак" заинтересовался африканским форвардом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Севилья" объявила об аренде Сусо

"Севилья" объявила об аренде Сусо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов