"Интер" пробился в полуфинал Кубка Италии

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"Интер" пробился в полуфинал Кубка Италии

В рамках 1/4 финала Кубка Италии "Интер" обыграл "Фиорентину".

Таким образом, "нерадзурри" в полуфинале встретятся с "Наполи".

"Интер" - "Фиорентина" 2:1

Голы: Кандрева, 44 - 1:0, Касерес, 60 - 1:1, Барелла, 67 - 2:1

"Интер": Ханданович, Годин, Бастони, Раноккия, Янг, Кандрева (Мозес, 74), Барелла, Весино, Санчес (Эриксен, 66), Лукаку (Эспозито, 88), Мартинес.

"Фиорентина": Терраччано, Далберт, Чеккерини, Касерес, Лирола (Геззаль, 85), Бадель (Кутроне, 56), Бенасси, Кьеза (Соттиль, 80), Пульгар, Миленкович, Влахович.

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