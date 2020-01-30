"Интер" пробился в полуфинал Кубка Италии
В рамках 1/4 финала Кубка Италии "Интер" обыграл "Фиорентину".
Таким образом, "нерадзурри" в полуфинале встретятся с "Наполи".
"Интер" - "Фиорентина" 2:1
Голы: Кандрева, 44 - 1:0, Касерес, 60 - 1:1, Барелла, 67 - 2:1
"Интер": Ханданович, Годин, Бастони, Раноккия, Янг, Кандрева (Мозес, 74), Барелла, Весино, Санчес (Эриксен, 66), Лукаку (Эспозито, 88), Мартинес.
"Фиорентина": Терраччано, Далберт, Чеккерини, Касерес, Лирола (Геззаль, 85), Бадель (Кутроне, 56), Бенасси, Кьеза (Соттиль, 80), Пульгар, Миленкович, Влахович.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|21
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|Интер Милан
|21
|48
|3
|Лацио
|20
|46
|4
|Рома
|21
|39
|5
|Аталанта
|21
|38
|6
|Кальяри
|21
|31
|7
|Парма
|21
|31
|8
|Милан
|21
|31
|9
|Хеллас Верона
|20
|29
|10
|Наполи
|21
|27
|11
|Болонья
|21
|27
|12
|Торино
|21
|27
|13
|Фиорентина
|21
|25
|14
|Удинезе
|21
|24
|15
|Сассуоло
|21
|23
|16
|Сампдория
|21
|20
|17
|Лечче
|21
|16
|18
|СПАЛ
|21
|15
|19
|Дженоа
|21
|15
|20
|Брешия
|21
|15