АЕК Карреры сыграл вничью в первой игре 1/4 финала Кубка Греции

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АЕК Карреры сыграл вничью в первой игре 1/4 финала Кубка Греции

В первой игре четвертьфинала Кубка Греции АЕК под руководством Массимо Карреры сыграл вничью с "Панетоликосом".

"Панетоликос" - АЕК 1:1

Голы: Сварнас, 32 - 0:1, Дауда, 60 - 1:1

Отметим, что ответная встреча запланирована на 12 февраля.

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