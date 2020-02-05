АЕК Карреры сыграл вничью в первой игре 1/4 финала Кубка Греции
В первой игре четвертьфинала Кубка Греции АЕК под руководством Массимо Карреры сыграл вничью с "Панетоликосом".
"Панетоликос" - АЕК 1:1
Голы: Сварнас, 32 - 0:1, Дауда, 60 - 1:1
Отметим, что ответная встреча запланирована на 12 февраля.
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|М
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|Панаитоликос Агринио
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|3
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