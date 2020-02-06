"Мирандес" выбил "Вильярреал" из Кубка Испании

В рамках 1/4 финала Кубка Испании "Мирандес" обыграл "Вильярреал" и прошел в полуфинал.

"Мирандес" - "Вильярреал" 4:2

Голы: Матеус Айяс, 17 - 1:0, Онтиверос, 32 - 1:1, Меркеланс (пен), 45 - 2:1, Касорла (пен), 56 - 2:2, Онайндиа, 58 - 3:2, Санчес, 90 - 4:2

"Мирандес": Лимонес, Онайндиа, Гонсалес, Серхио Гонсалес, Пенья (Гуриди, 67), Рей, Мальса, Санчес, Меркеланс, Матеус Айяс (Маркос де Соуза, 79), Энрик Франкеса (Кихера, 85).

"Вильярреал": Фернандес, Шакла (Пенья, 46), Марио Гаспар, Кинтилья, Фунес Мори, Иборра, Касорла, Замбо-Ангисса (Мойсес Гомес, 71), Чуквуэзе (Пако Алькасер, 65), Онтиверос, Жерар Морено.

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