"Мирандес" выбил "Вильярреал" из Кубка Испании
В рамках 1/4 финала Кубка Испании "Мирандес" обыграл "Вильярреал" и прошел в полуфинал.
"Мирандес" - "Вильярреал" 4:2
Голы: Матеус Айяс, 17 - 1:0, Онтиверос, 32 - 1:1, Меркеланс (пен), 45 - 2:1, Касорла (пен), 56 - 2:2, Онайндиа, 58 - 3:2, Санчес, 90 - 4:2
"Мирандес": Лимонес, Онайндиа, Гонсалес, Серхио Гонсалес, Пенья (Гуриди, 67), Рей, Мальса, Санчес, Меркеланс, Матеус Айяс (Маркос де Соуза, 79), Энрик Франкеса (Кихера, 85).
"Вильярреал": Фернандес, Шакла (Пенья, 46), Марио Гаспар, Кинтилья, Фунес Мори, Иборра, Касорла, Замбо-Ангисса (Мойсес Гомес, 71), Чуквуэзе (Пако Алькасер, 65), Онтиверос, Жерар Морено.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14