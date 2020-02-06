"Мирандес" выбил "Вильярреал" из Кубка Испании

Теги мирандесвильярреал

"Мирандес" выбил "Вильярреал" из Кубка Испании

В рамках 1/4 финала Кубка Испании "Мирандес" обыграл "Вильярреал" и прошел в полуфинал.

"Мирандес" - "Вильярреал" 4:2

Голы: Матеус Айяс, 17 - 1:0, Онтиверос, 32 - 1:1, Меркеланс (пен), 45 - 2:1, Касорла (пен), 56 - 2:2, Онайндиа, 58 - 3:2, Санчес, 90 - 4:2

"Мирандес": Лимонес, Онайндиа, Гонсалес, Серхио Гонсалес, Пенья (Гуриди, 67), Рей, Мальса, Санчес, Меркеланс, Матеус Айяс (Маркос де Соуза, 79), Энрик Франкеса (Кихера, 85).

"Вильярреал": Фернандес, Шакла (Пенья, 46), Марио Гаспар, Кинтилья, Фунес Мори, Иборра, Касорла, Замбо-Ангисса (Мойсес Гомес, 71), Чуквуэзе (Пако Алькасер, 65), Онтиверос, Жерар Морено.

Читайте также: "Гранада" выбила "Валенсию" из Кубка Испании. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Тоттенхэм" вырвал победу над "Саутгемптоном" и пробился в 1/8 финала Кубка Англии

"Тоттенхэм" вырвал победу над "Саутгемптоном" и пробился в 1/8 финала Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов