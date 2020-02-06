Болельщики "Баварии" выбрали лучшего игрока команды в январе
Форвард "Баварии" Томас Мюллер стал лучшим футболистом команды в январе по версии болельщиков.
30-летний игрок получил голоса 36% фанатов клуба. За ним расположились Альфонсо Дэвис (25%) и Леон Горетцка (13%).
В январе Мюллер провел две игры, в которых забил два гола и отдал один ассист.
Всего в этом сезоне на счету Мюллера 9 забитых мячей и 15 результативных передач в 29 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|20
|42
|2
|РБ Лейпциг
|20
|41
|3
|Боруссия Дортмунд
|20
|39
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|39
|5
|Байер Леверкузен
|20
|34
|6
|Шальке
|20
|34
|7
|Хоффенхайм
|20
|33
|8
|Фрайбург
|20
|29
|9
|Вольфсбург
|20
|27
|10
|Аугсбург
|20
|26
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|20
|25
|12
|Унион Берлин
|20
|23
|13
|Герта
|20
|23
|14
|Кельн
|20
|23
|15
|Майнц 05
|20
|18
|16
|Вердер Бремен
|20
|17
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|20
|16
|18
|Падерборн
|20
|15