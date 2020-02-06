Болельщики "Баварии" выбрали лучшего игрока команды в январе

Форвард "Баварии" Томас Мюллер стал лучшим футболистом команды в январе по версии болельщиков.

30-летний игрок получил голоса 36% фанатов клуба. За ним расположились Альфонсо Дэвис (25%) и Леон Горетцка (13%).

В январе Мюллер провел две игры, в которых забил два гола и отдал один ассист.

Всего в этом сезоне на счету Мюллера 9 забитых мячей и 15 результативных передач в 29 матчах.

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