Кудряшовым интересуются три турецких топ-клуба
Россиянин Федор Кудряшов, выступающий за "Антальяспор", близок к уходу из клуба.
"Летом Федор, вероятно, перейдет в "Бешикташ", "Галатасарай" или "Фенербахче", - приводит слова агента футболиста Aksam Spor.
Напомним, что в начале сезона Кудряшов играл в "Сочи", где принял участие в 16 играх.
В зимнее трансферное окно игрок перешел в "Антальяспор". За новый клуб он сыграл 5 матчей и сделал две голевые передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Сивасспор
|21
|42
|2
|Трабзонспор
|20
|41
|3
|Истанбул ББ
|21
|40
|4
|Аланьяспор
|21
|39
|5
|Фенербахче
|21
|38
|6
|Галатасарай
|20
|36
|7
|Бешикташ
|21
|36
|8
|Гёзтепе АС Измир
|20
|30
|9
|Газиантеп ББ
|21
|27
|10
|Денизлиспор
|21
|24
|11
|Малатия Беледийеспор
|20
|24
|12
|Джайкур Ризеспор
|20
|24
|13
|Генчлербирлиги
|21
|21
|14
|Коньяспор
|21
|20
|15
|Антальяспор
|21
|19
|16
|Анкарагюджю
|21
|17
|17
|Касимпаса
|20
|16
|18
|Кайсериспор
|21
|12