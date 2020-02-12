Кудряшовым интересуются три турецких топ-клуба

Россиянин Федор Кудряшов, выступающий за "Антальяспор", близок к уходу из клуба.

"Летом Федор, вероятно, перейдет в "Бешикташ", "Галатасарай" или "Фенербахче", - приводит слова агента футболиста Aksam Spor.

Напомним, что в начале сезона Кудряшов играл в "Сочи", где принял участие в 16 играх.

В зимнее трансферное окно игрок перешел в "Антальяспор". За новый клуб он сыграл 5 матчей и сделал две голевые передачи.

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